З 24 травня 2019 року в офіційній дилерській мережі Toyota в Україні можна попередньо замовити новий автомобіль Toyota Camry Hybrid. Гібридна версія популярної моделі Toyota Camry вперше потрапить на український ринок.

Toyota Camry Hybrid оснащено бензиновим двигуном об’ємом 2,5 літра, потужністю 131 кВт, 178 к.с. та сумарною потужністю системи Hybrid 218 к.с. (160 кВт). Toyota Camry Hybrid має гібридну безступінчасту трансмісію з електронним керуванням (e-CVT). Двигун у складі гібридної силової установки забезпечує економне споживання пального (розрахунковий показник витрати3 – 4,5 л у комбінованому циклі), низький рівень викидів вуглекислого газу та тишу під час водіння.

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Показники витрати пального під час руху містом становлять 5,2 л на кожні 100 км та 4,4 л – за його межами. Гібридну версію моделі Toyota Camry буде представлено в комплектації Premium, спеціально доповненій новими технологіями. Ціни обіцяють оголосити лише тим, хто звернеться до офіційних дилерів.