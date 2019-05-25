С 24 мая 2019 года в официальной дилерской сети Toyota в Украине можно предварительно заказать новый автомобиль Toyota Camry Hybrid. Гибридная версия популярной модели Toyota Camry впервые попадет на украинский рынок.

Toyota Camry Hybrid оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 131 кВт 178 к.с. и суммарной мощностью системы Hybrid 218 к.с. (160 кВт). Toyota Camry Hybrid имеет гибридную бесступенчатую трансмиссию с электронным управлением (e-CVT). Двигатель в составе гибридной силовой установки обеспечивает экономное потребление топлива (расчетный показатель 3–4,5 л в комбинированном цикле), низкий уровень выбросов углекислого газа и тишину во время вождения.

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Показатели расхода топлива при движении по городу составляют 5,2 л на каждые 100 км и 4,4 л –за его пределами. Гибридная версия модели Toyota Camry будет представлена в комплектации Premium, специально дополненной новыми технологиями. Цены обещают объявить лишь тем, кто обратится к официальным дилерам.