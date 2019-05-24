Внешне электрическая "Корса" почти не отличается от моделей с бензиновым или дизельным двигателем. А что внутри?

Новое поколение Opel Corsa было представлено несколько дней назад. Поэтому внешность ее электрической версии не стала открытием. Так же, как и внутренняя "начинка": модель построена на базе Peugeot e-208.

Corsa-e трудно отличить от обычного авто. Спереди она выглядит как обычный автомобиль, а вот сзади нет выхлопной трубы. Конечно, несколько шильдиков выдают электрическую суть модели. Однако рассмотреть их можно только вблизи.

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На новой Opel Corsa-e двигатель имеет мощность 100 кВт (136 к. С.) и 260 Нм крутящего момента. Она разгоняется до первой сотни за 8,1 секунды, а до 50 км / ч за 2,8 секунды. С таким показателем это самая быстрая Corsa в модельном ряду.

Аккумулятор на 50 кВт-часов дает ей теоретический пробег в 330 километров от одной зарядки. Конечно, все зависит от погодных условий, от того, насколько тяжелой является ваша правая нога, и от трех различных режимов вождения – Нормальный, Эко и Спорт.

Corsa-e имеет светодиодные матричные фары и много систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, помощь при парковке и тому подобное.

Напомним, что Skoda показала первый серийный электрокар.