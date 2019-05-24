Зовні електрична "Корса" майже не відрізняється від моделей за бензиновим чи дизельним двигуном. А що всередині?

Нове покоління Opel Corsa було представлено кілька днів тому. Тому зовнішність її електричної версії не стало відкриттям. Так само, як і внутрішнє "начиння": модель побудована на базі Peugeot e-208.

Corsa-e важко відрізнити від звичайного авто. Спереду вона виглядає як звичайний автомобіль, а от ззаду нема вихлопної труби. Звичайно, кілька шильдиків видають електричну суть моделі. Однак роздивитись їх можна лише зблизька.

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На новій Opel Corsa-e двигун має потужність 100 кВт (136 к.с.) і 260 Нм крутного моменту. Вона розганяється до першої сотні за 8,1 секунди, а до 50 км / год - за 2,8 секунди. З таким показником це найшвидша Corsa в модельному ряду.

Акумулятор на 50 кВт-годин дає їй теоретичний пробіг в 330 кілометрів від однієї зарядки. Звичайно, все залежить від погодних умов, від того, наскільки важкою є ваша права нога, і від трьох різних режимів водіння – Нормальний, Еко і Спорт.

Corsa-e має світлодіодні матричні фари та багато систем безпеки, зокрема адаптивний круїз-контроль, допомога у паркуванні тощо.

Нагадаємо, що Skoda показала перший серійний електрокар.