Електричний "первісток" марки здатний проїжджати на одному заряді батареї до 265 км по циклу WLTP.

Škoda Citigo-e iV став першою за 124-річну історію марки серійною моделлю з повністю електричною силовою установкою. Основні вузли і агрегати чеський електрокар розділив з Volkswagen e-Up. Автомобіль оснащений електромотором потужністю 61 кВт (83 к.с., 210 Нм) і літій-іонним акумуляторним блоком ємністю 36.8 кВт • год, що забезпечує запас ходу до 265 км по циклу WLTP.

Читайте також: В Україну повертається корупційний техогляд: названа дата

Батарея розміром 1.7х1.1х 0.3 метра складається з 168 блоків і встановлена під підлогою. За допомогою зарядного кабелю CCS (комбінована система зарядки), підключеного до швидкого зарядного пристрою постійного струму потужністю 40 кВт, батарея заряджається до 80% за 1 годину. Від настінної зарядки змінного струму 7.2 кВт - за 4 години і від домашньої зарядної станції 2.3 кВт – за 12.5 годин. Комбінована система зарядки і кабель, необхідні для зарядки від мережі змінного струму, стандартні для комплектації Style і опція для Ambition. Також батарею електрокара можна заряджати від стандартної побутової розетки.

З місця до 100 км / год електрокар розганяється за 12.5 секунд, а від 60 до 100 км / год - за 7.6 секунд. Максимальна швидкість становить 130 км / ч.

Габаритна довжина компактного п'ятидверного сіті-кара – 3597 мм, ширина – 1645 мм. У нього чотиримісний салон і багажник об'ємом 250 літрів. При складених сидіннях заднього ряду обсяг багажника становить 923 літрів.

Від базового Citigo електрична версія відрізняється фальшрадиаторними гратами під колір кузова, дизайном бамперів, а також наявністю люка зарядної системи на місці кришки паливного бака.

Читайте також: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка

У стандартну комплектацію входять електросклопідйомники передніх дверей, кондиціонер, центральний замок з дистанційним управлінням, радіо Swing II, док-станція для смартфона Move & Fun і система утримання в смузі руху Lane Assist.

Серійне виробництво Škoda Citigo-e iV почнеться в другій половині 2019 року.