Электрический "первенец" марки способен проезжать на одном заряде батареи до 265 км по циклу WLTP.

Škoda Citigo-e iV стал первой за 124-летнюю историю марки серийной моделью с полностью электрической силовой установкой. Основные узлы и агрегаты чешский электрокар разделил с Volkswagen e-Up. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 61 кВт (83 к.с., 210 Нм) и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 36.8 кВт•ч, что обеспечивает запас хода до 265 км по циклу WLTP.

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Батарея размером 1.7х1.1х 0.3 метра состоит из 168 ячеек и установлена под полом. С помощью зарядного кабеля CCS (комбинированная система зарядки), подключенного к быстрому зарядному устройству постоянного тока мощностью 40 кВт, батарея заряжается до 80% за 1 час. От настенной зарядки переменного тока 7.2 кВт – за 4 часа и от домашней зарядной станции 2.3 кВт-за 12.5 часов. Комбинированная система зарядки и кабель, необходимые для зарядки от сети переменного тока, стандартные для комплектации Style и опция для Ambition. Также батарею электрокара можно заряжать от стандартной бытовой розетки.

С места до 100 км / ч электрокар разгоняется за 12.5 секунд, а от 60 до 100 км / ч за 7.6 секунд. Максимальная скорость составляет 130 км / ч.

Габаритная длина компактного пятидверного сити-кара – 3597 мм, ширина – 1645 мм. У него четырехместный салон и багажник объемом 250 литров. При сложенных сиденьях заднего ряда объем багажника составляет 923 литров.

От базового Citigo электрическая версия отличается фальшрадиаторной решеткой под цвет кузова, дизайном бамперов, а также наличием люка зарядной системы на месте крышки топливного бака.

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В стандартную комплектацию входят электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, радио Swing II, док-станция для смартфона Move & Fun и система удержания в полосе движения Lane Assist.

Серийное производство Škoda Citigo-e iV начнется во второй половине 2019 года.