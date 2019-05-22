У Мережі з'явилися перші офіційні фотографії нового Opel Corsa. Хетчбек п'ятого покоління буде побудований на одній платформі з Peugeot 208 і вперше отримає версію c повністю електричною силовою установкою eCorsa. Продажі новинки на ринку Європі почнуться влітку нинішнього року.

Новинка побудована на платформі CMP (Common Modular Platform), яка була розроблена групою PSA Peugeot Citroen і використовувалася для побудови Peugeot 208. Завдяки новій “візку” хетчбек вийшов на 108 кг легше свого попередника - найлегша версія “Корс” буде важити менше тонни.

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За неофіційними даними, першою на ринку з'явиться електрична модифікація по імені eCorsa. Вона зможе проїжджати на заряді однієї батареї до 340 км. Після цього, в продаж надійдуть версії з бензиновими і дизельними агрегатами.