В Сети появились первые официальные фотографии нового Opel Corsa. Хэтчбек пятого поколения будет построен на одной платформе с Peugeot 208 и впервые получит версию c полностью электрической силовой установкой eCorsa. Продажи новинки на рынке Европы начнутся летом нынешнего года.

Новинка построена на платформе CMP (Common Modular Platform), которая была разработана группой PSA Peugeot Citroen и использовалась для построения Peugeot 208. Благодаря новой "тележке" хэтчбек вышел на 108 кг легче своего предшественника – легкая версия "Корс" будет весить меньше тонны.

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По неофициальным данным, первой на рынке появится электрическая модификация по имени eCorsa. Она сможет проезжать на заряде одной батареи до 340 км. После этого, в продажу поступят версии с бензиновыми и дизельными агрегатами.