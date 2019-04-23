Німецький бренд Opel переживає відродження в Україні. Новий його власник – французький концерн PSA – розпочинає експансію на нашому ринку.



Французький концерн PSA Group викупив у американської General Motors його європейський підрозділ Opel у 2017 році. Українське представництво PSA розпочало дистриб'юцію автомобілів цієї марки у 2019 році.

На початку року в Україні розпочато формування дилерської мережі – почали діяти дилери у Львові, Хмельницькому, два у Києві, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Також планується відкриття дилерів у Рівному, Житомирі та Полтаві. Таким чином, до кінця 2019 року дилерськими центрами буде покрито 40% території України. Протягом 2019 року план продажів Opel в Україні – 1100 авто. Ще одне важливе завдання PSA в Україні – за три роки зробити Opel найбажанішим німецьким брендом для українців. Це важка робота –хоча цій марці вже 120 років та вона має добрі позиції в Європі, в нашій країні останнім часом про неї мало чули. Нова стратегія французів має змінити цю ситуацію на краще.

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В українських автосалонах на початку буде представлено 4 моделі Opel – седани Astra й Insignia, а також кросовери Crossland X, Granland X. Журналісти "Авто24" оцінили їх в пробігу зі Львова до Буковелю.

Opel Astra

Седан на базі минулого покоління Astra, який виробляється на польському заводі компанії, пропонується українцям з одним двигуном (1,4 л турбо), однак у двох виконаннях – з механічною та автоматичною коробкою передач. Версія з "механікою" – найдешевша модель Opel в Україні – коштує 451 400 грн. ($16,7 тисяч). Це автомобіль з напрочуд збалансованою підвіскою, яка прекрасно відпрацьовує усі нерівності вітчизняних доріг і при цьому добре тримається за дорогу в поворотах та на високій швидкості. Astra Sedan – це автомобіль для тих, хто цінує класичні розробки, перевірені часом. Модифікація з "механікою" не має навіть кольорового дисплея та легкосплавних дисків, зате оснащена автоматичним стоянковим кермом. А тестова машина має також підігрів керма, клімат-контроль, системи моніторингу тиску в шинах та автоматичного ввімкнення фар.

Astra з 6-ступнічатою автоматичною коробкою передач оснащена тим самим 14-сильним бензиновим турбомотором з крутним моментом у 200 Нм. Через неї динаміка авто істотно поступається версії з "механікою", однак вона краще підходить для міських заторів. Окрім того, версія за 542,9 тисячі гривень краще оснащена: матричні LED-фари, легкосплавні диски, центральний екран (щоправда, без камери заднього огляду) тощо.

Вже в поточному році Opel представить модернізовану Astra з більшим набором сучасного обладнання, однак вартість авто буде значно вищою.

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Opel Insignia

Автомобіль D-класу Opel Insignia – флагман модельного ряду німецької компанії та один з найбільших автомобілів в класі. Модель краще знайома українцям через в дорестайлфнгорвій версії – адже саме такі часто ввозяться в якості вживаних машин з Європи, особливо в версії універсал. В українських автосалонах представлена післярейстайлінгова модель Insignia в кузові ліфтбек у двох версіях – з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 165 к.с. з прямим впорскуванням та 6-ступінчатою АКП (вартість 767 800 грн.), а також з 2,0-літровим дизелем та 8-ступінчатою АКП на 180 сил (1 022 800 грн.). Журналістам була надана топ-модель з повним приводом Twinster, який здатен перерозподіляти до 100% крутного моменту на задні колеса.

Дизайн Opel Insignia впізнаваний та яскравий, особливо завдяки виразній LED-оптиці та новому вирішенню передка. В салоні виділяється великий сенсорний екран з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Автомобіль оснащений адаптивним круїз-контролем, камерами для кругового огляду, підігрівом керма та вітрового скла тощо. Зручні передні сидіння регулюються в 10 напрямках, вони сертифіковані AGR-інститутом, мають функцію пам'яті, підігрів та вентиляцію.

Тестовий 2,0-літровий двигун з 8-ступінчатою коробкою передач надає справжнє задоволення від керування. Він має достатню потужність для впевнених обгонів на трасі, водночас дуже тихий та економічний – під час тесту вкладався у 6-7 літрів на сотню. Адаптивна підвіска залежно від стилю їзди налаштовується на спортивний чи комфортний стиль, причому в будь-якому з них забезпечує комфортне пересування водія та пасажирів. Загалом, Opel Insignia – сучасний та високотехнологічний автомобіль для подорожей, який забезпечує багато місця для пасажирів та їх речей.

Opel Crossland X

Популярний сьогодні компактний кросовер класу B-SUV створений у співпраці з французами на одній платформі з Peugeot 2008. Впізнаваний дизайн Opel зроблений за сучасними канону класу: наприклад, дах автомобіля чорний, що вигідно контрастує з основним кольором кузова. Приналежність до SUV видають вставки в бампери та збільшений кліренс. В салоні – сенсорний екран, підігрів керма та вітрового скла, камера заднього виду. Crossland Х пропонується з бензиновим 1,2-літровим турбомотором потужністю 110 к.с. та 6-ступінчатим японським "автоматом" Aisin. Вартість моделі розпочинається з 515 300 грн.

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Opel Grandland X

Кросовер класу C-SUV, створений на базі з Peugeot 3008 – сучасна та технологічна модель Opel. В Opel Grandland X - чорний верх та світлодіодна оптика, електричне відкриття багажника. Інтер'єр мінімалістичний – виділяється лише великий дисплей, а кнопки та "крутилки" клімат-контролю невеличкі та не кидаються в очі. На відміну він одноплатформенного 3008, в Opel – класична панель приладів. Незважаючи на те, що автомобіль не оснащується повним приводом, в нього є система GripControl, яка допомогає на помірному бездоріжжі. Адавптивний круїз-контроль, утримання у смузі руху (якщо є розмітка), підігріви усіх сидінь та лобового скла – серед опцій комфорту нового кросовера.

Нагадаємо, які авто обирали українці з початку року.