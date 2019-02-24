В Кінці 2017 року група компаній PSA придбала бренд Opel. З тих пір його доля була у підвішеному стані. Але представництво PSA в Україні кілька днів тому оголосило про найближчі плани.

Найближчим часом в Україні з’являться чотири моделі – Astra, Insignia, Crossland X и Grandland X. В другій половині 2019 року на наш ринок мають вийти комерційні Combo Vivaro та Zafira.

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Opel Astra буде пропонуватись у двох комплектаціях та буде мати два варіанти силових установок. Стартова ціна - 445 тисяч гривень. Insignia матиме більш широкий вибір комплектацій та більш різноманітну моторну лінійку. Будуть навіть доступні версії з повним приводом.

Відносно доступний кроссовер Crossland X буде коштувати як мінімум 519 тисяч гривень. Його старший брат Grandland X буде оцінений як мінімум в 668 тис. грн. Проте вони не зможуть похизуватись різноманіттям двигунів та коробок передач.

Плани з продажів помірні – за весь 2019 рік має бути продано лише 1100 автомобілів бренду Opel.

Цікавим виявився підхід PSA до сервісу – тепер автомобілі чотирьох брендів (Peugeot, Citroen, DS та Opel) обслуговуються в однакових сервісних центрах. Це значно полегшує виконання гарантійних зобов'язань та полегшує життя клієнтам – планове ТО тепер можна пройти у будь-якому сервісному центрі величезної мережі.