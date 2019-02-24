В конце 2017 года группа компаний PSA приобрела бренд Opel. С тех пор его судьба была в подвешенном состоянии. Но представительство PSA в Украине несколько дней назад объявило о ближайших планах.

В ближайшее время в Украине появятся четыре модели – Astra, Insignia, Crossland X и Grandland X. Во второй половине 2019 года на наш рынок должны выйти коммерческие Combo и Vivaro.

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Opel Astra будет предлагаться в двух комплектациях и будет иметь два варианта силовых установок. Стартовая цена – 445 тысяч гривен. Insignia будет иметь более широкий выбор комплектаций и более разнообразную моторную линейку. Будут даже доступны версии с полным приводом.

Относительно доступный кроссовер Crossland X будет стоить как минимум 519 тысяч гривен. Его старший брат Grandland X будет оценен как минимум в 668 тыс. грн. Однако ни первый, ни второй не смогут похвастаться многообразием двигателей и коробок передач.

Планы по продажам умеренные – за весь 2019 год должно быть продано только 1100 автомобилей бренда Opel.

Интересным оказался подход PSA к сервису – теперь автомобили четырех брендов (Peugeot, Citroen, DS и Opel) обслуживаются в одинаковых сервисных центрах. Это значительно облегчает выполнение гарантийных обязательств и облегчает жизнь клиентам – плановое ТО теперь можно пройти в любом сервисном центре огромной сети.