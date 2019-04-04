Найближчим часом німецький виробник представить кілька оновлених моделей в числі яких і рестайлінгова Astra.

Мінімальна кількість камуфляжу на тестовому мулі оновленого хетчбека Opel Astra свідчить про те, що модель готується до скорого дебюту.

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Судячи з фотографій, тестування проводиться не на топовій версії моделі, оскільки у неї мають бути повністю світлодіодні фари, а у прототипа помітні галогенові лампи.

Фото: тестовий прототип Opel Astra / Motor1

У задній частині можна відзначити відсутність видимих ​​на перший погляд нововведень, проте вони якраз можуть ховатись під камуфляжем. А от замасковані шильдики натякають на можливу зміну силових агрегатів моделі. Не виключено, що мотори хетчбеку дістануться від материнської PSA Group, котра вже не раз заявляла про таку можливість і навіть необхідність. Не виключено, що оновлення принесе Astra 1,2-літровий бензиновий мотор і 1,5-літровий дизель від Peugeot.

Всередині тестовий прототип повністю замаскований, що дозволяє припустити відсутність істотних змін в інтер’єрі. Скоріш за все Opel обмежиться новими варіантами оздоблення і вдосконаленою мультимедійною системою.

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