В ближайшее время немецкий производитель представит несколько обновленных моделей, в числе которых и рестайлинговая Astra.

Минимальное количество камуфляжа на тестовом муле обновленного хэтчбека Opel Astra свидетельствует о том, что модель готовится к скорому дебюту.

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Судя по фотографиям, тестирование проводится не на топовой версии модели, поскольку в ней должны быть полностью светодиодные фары, а у прототипа заметны галогеновые лампы.

Фото: тестовый прототип Opel Astra / Motor1

В задней части можно отметить отсутствие видимых на первый взгляд нововведений, однако они как раз могут прятаться под камуфляжем. А вот замаскированные шильдики намекают на возможную смену силовых агрегатов модели. Не исключено, что моторы хэтчбеку достанутся от материнской PSA Group, которая уже не раз заявляла о такой возможности и даже необходимости. Не исключено, что обновление принесет Astra 1,2-литровый бензиновый мотор и 1,5-литровый дизель от Peugeot.

Внутри тестовый прототип полностью замаскирован, что позволяет предположить отсутствие существенных изменений в интерьере. Скорее всего Opel ограничится новыми вариантами отделки и усовершенствованной мультимедийной системой.

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