Новинка дебютирует в статусе концепта, а пока что производитель позволил заглянуть в салон паркетника.

Компания Mercedes-Benz анонсировала премьеру новой модели компактного кроссовера GLB, который дебютирует в предсерийном исполнении.

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Новый паркетник Mercedes GLB уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных испытаний, а уже через две недели немецкий производитель представит машину официально. Исходя из индекса новой модели, можно предположить, что он займет место в линейке Mercedes-Benz между GLA и GLC.

Судя из тизерного изображения, интерьер нового компактного кроссовера будет максимально унифицирован с моделями A-Class и CLA. Не исключено, что от младших моделей марки новичку достанутся и силовые агрегаты.

Фото: шпионские снимки Mercedes-Benz GLB / Motor1

По предварительной информации, Mercedes GLB получит полноприводную трансмиссию для всех версий, кроме базовой, в которой активной будет только передняя ось. Детали узнаем 16 апреля, когда GLB будет представлен на Шанхайском международном автосалоне.

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