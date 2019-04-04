Новинка дебютує у статусі концепта, а поки що виробник дозволив зазирнути у салон паркетника.

Компанія Mercedes-Benz анонсувала прем’єру нової моделі компактного кросовера GLB, який дебютує у передсерійному виконанні.

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Новий паркетник Mercedes GLB вже неодноразово потрапляв у об’єктиви фотошпигунів під час дорожніх випробувань, а вже за два тижні німецький виробник представить машину офіційно. Виходячи з індексу нової моделі, можна припустити, що він посяде місце у лінійці Mercedes-Benz між GLA та GLC.

Судячи з тізерного зображення, інтер’єр нового компактного кросовера буде максимально уніфікований з моделями A-Class і CLA. Не виключено, що від молодших моделей марки новачку дістануться і силові агрегати.

Фото: шпигунські знімки Mercedes-Benz GLB / Motor1

За попередньою інформацією Mercedes GLB отримає повнопривідну трансмісію для усіх версій, окрім базової, в якої активною буде лише передня вісь. Деталі дізнаємось 16 квітня, коли GLB буде представлений на Шанхайському міжнародному автосалоні.

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