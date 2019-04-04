Сміливий крок, який демонструє впевненість японського виробника у своїй конкурентоспроможності.

Японська компанія Toyota оголосила про відкриття 24000 своїх патентів, які стосуються технологій електрифікованих автомобілів.

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Так рішення покликано сприяти швидшому поширенню автомобілів на паливних елементах, гібридів та електрокарів. Більше того, Toyota навіть готова надати технічну підтримку виробникам, які будуть використовувати двигуни, батареї, контрольні ЕБУ та інші пов'язані частини та системи електрифікованих силових установок.

“Виходячи з того, що ми отримуємо велику кількість запитів по наших системах електрифікації автомобілів від компаній, які визнають необхідність популяризації гібридних та інших електрифікованих технологій транспортних засобів, ми вважаємо, що настав час для співпраці”, – заявив Шигекі Тераші, виконавчий віце-президент Toyota.

“Якщо кількість електрифікованих транспортних засобів значно збільшиться протягом наступних 10 років, вони стануть стандартними, і ми сподіваємося відігравати певну роль у підтримці цього процесу”, – додав керівник японського концерну.

Патенти Toyota на електрифіковані авто залишаться доступними для автовиробників, у тому числі і прямих конкурентів, відтепер і до кінця 2030 року.

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