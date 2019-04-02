Жінка навмисне подряпала припарковану машину ключем і завдала б чималих збитків власнику, якби авто було зі звичайною сигналізацією.

Це один з рідкісних випадків, коли поширений акт дрібного вандалізму – дряпання кузову гострими предметами – не лишився безкарним. І перший, у якому власника не було поруч у момент скоєння злочину.

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Замість власника свідком мізерної події стала одна з відеокамер електрокара Tesla Model 3, оснащеного системою охорони Sentry Mode.

На відео можна побачити, як жінка тримає дверцята свого Dodge Journey, поки її дитина сяде в машину. Одночасно, тримаючи руку зі зв’язкою ключей за спиною, вона двічи проводить металевою частиною по поверхні припаркованої поряд Model 3. У результаті на кузові залишилось дві глибокі подряпини, котрі потребують перефарбовування.

Як повідомляє автор ролика, що знайомий з власником пошкодженої машини, за оцінкою незалежної майстерні, відновлення лакофарбового покриття кузову обійдеться у 900 доларів.

На щастя для власника електрокара, за день до того він забезпечив свою машино охороною з системою Sentry Mode та додатковим блоком пам’яті на 32 гігабайти. А причиною, що спонукала його до цього були дві невеличкі подряпини, які з’явились на машині ще за день до того. Першого разу зловмиснику вдалось залишитись безкарним, а от другий випадок вже був записаний на відео. Запис власник автомобіля передав поліції, а та дуже швидко встановила власницю Dodge Journey за номерним знаком її автомобіля. На жінку чекає оплата штрафа та відшкодування завданих збитків.

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