Список спеціалізованих майданчиків і локацій для відпрацювання навичок допоможе тим, хто шукає місце для навчання і практики водіння.

Вибір навчальних майданчиків в столиці досить обмежений. Веб-пошуковик наполягає, на тому, що найбільш підходящий майданчик для безпечного катання і навчання знаходиться на автодромі "Чайка". З цим навряд чи хтось сперечатиметься, проте він розташований за містом, а для доброї половини жителів столиці це надто далеко. Та альтернатива "Чайці" у Києві є.

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Пропонуємо вашій увазі список локацій, де можна самостійно або з інструктором авто- / мотошколи отримати практичні навички з водіння.

Увага: доступ на майданчики може бути вільним, обмеженим чи закритим для приватного використання. В останньому випадку потрапити на майданчик можна лише за умови навчання у авто-, мотошколі або спеціалізованому закладі освіти.

Автодром НУБіП У

Голосіївський район, перехрестя вулиць Полковника Потєхіна і Героїв Оборони

Тренувальний майданчик розташований на території навчального закладу, доступ обмежений. Тут проводяться практичні заняття для слухачів автошколи НУБіП У. Покриття – щебінь. Є гірка, залізничний переїзд і "вісімка".

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Автодром автошколи НАУ

Солом'янський район, заїзд з вул. Народного ополчення

Просторий відкритий майданчик, розташований в районі міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни). Покриття з бетонних плит, розмітки немає. В'їзд може бути обмежений. На територыъ є можливість відпрацьовувати прийоми водіння автомобіля і мотоцикла.

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Навчальний майданчик Київського Професійного Ліцею Транспорту,

Дніпровський район, заїзд з вулиці Олекси Довбуша

Розташований на території навчального закладу – доступ на майданчик обмежений. У цій локації є умови для відпрацювання прийомів водіння автомобіля і мотоцикла: змійка, вісімка, перехрестя і т.д.

Відкритий майданчик біля озера Алмазне,

Деснянський район, заїзд з вулиці Пухівська

Невелика асфальтована ділянка перед покинутою будівлею підійде для відпрацювання навичок "дикуном", оскільки тут немає жодної розмітки. Можна кататися на машині або мотоциклі.

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Навчальний майданчик Дарницької автошколи,

Район Березняки, заїзд з вулиці Канальна

Спеціалізований майданчик, де є можливість практики і навчання водінню мотоцикла або автомобіля. На території є умови для відпрацювання прийомів старт на гірці, змійка, вісімка, перехрестя і т.д. Доступ обмежений.

Навчальний автодром Технічного ліцею,

Шевченківський район, вул. Щусєва 20

Навчальний майданчик розташований на закритій території навчального закладу. Доступ на автодром обмежений. Тут проводиться практичне навчання водінню для слухачів автошколи "Престиж".

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Автодром Дарницького Сервісного центру МВС

Дарницький район, вул. Павла Усенка, 8

Майданчик з розміткою підійде для відпрацювання навичок управління автомобілем і мотоциклом. Призначений для відпрацювання практичних умінь управління транспортним засобом, а також складання іспиту для отримання водійського посвідчення. Майданчик обладнаний дорожніми знаками і розміткою.

Основні прийоми, які відпрацьовуються на тренувальному майданчику:

розворот в три прийоми;

змійка;

початок руху з місця під гору;

паралельне паркування;

заїзд у бокс заднім ходом.

Доступ на територію платний, обмежений у часі і здійснюється через пропускний пункт. Для безкоштовного заїзду на машині має бути встановлений спецзнак “У”.



Відеоогляд майданчика:

Автодром Сервісного центру №2,

Святошинський район, перехрестя вул. Туполєва / вул. Стеценка Автодром Сервісного центру МВС (МРЕО №2) призначений для навчання практичним навичкам водіння, а також складання іспиту для отримання водійського посвідчення. Майданчик обладнаний дорожніми знаками і розміткою. В'їзд платний (вартість уточнюйте), а доступ обмежений за часом – в приватному порядку сюди можна потрапити, коли є "вікно" в графіку, вільне від учнів авто- і мотошколи, які проводять тут навчання, а також складають практичний іспит. Основні прийоми, які відпрацьовуються на тренувальному майданчику: розворот в три прийоми;

змійка;

початок руху з місця під гору;

паралельне паркування;

заїзд у бокс заднім ходом.

Парк Дружби Народів,

Оболонський район, заїзд з Північного моста

Величезна територія парку Дружби народів дозволяє відпрацьовувати техніку перемикання передач, а також "змійку", заїзд "в гараж", паралельну парковку і початок руху з місця під гору.

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Автодром Феофанія

Голосіївський район, заїзд з вулиці Метрологічна

Спортивний трек Феофанія розташований в Голосіївському районі Києва і є найкращим майданчиком для практики водіння в межах міста. Доступ на автодром відкритий для всіх бажаючих в будні і вихідні дні з раннього ранку до пізнього вечора, в'їзд платний (вартість уточнюйте).

Хоча значна частина первісного оснащення треку не дожила до наших днів, багато корисного все ж збереглося: два асфальтових кільця довжиною 1300 і 800 метрів, майданчик з розміткою, перехрестя з непрацюючим світлофором і половиною дорожніх знаків, спецділянку з "гіркою". Навіть в такому стані трек Феофанія є кращим місцем в Києві, де є всі умови для підготовки до практичного іспиту з водіння, відпрацювання навичок водіння або катання в своє задоволення.

Фото: автодром Феофанія у Києві / Maps Google

В даний час тут проводяться навчання водіїв армійської колісної техніки, тренуються професійні гонщики, а також проводять заняття кілька "місцевих" авто- і мотошкіл.

Фото: одна з мотошкіл на автодромі Феофанія у Києві / Maps Google

Серед них виділяється незвичайними пропозиціями і підходом мотошкола Respect. Вона поєднує в собі елементи школи, прокату і атракціону: десять мотоциклів різних класів, три квадроцикли і усе необхідне для катання та навчання “хлопчиків і дівчаток віком від 4 до 99 років”. Для кожного передбачена відповідна техніка і фірмовий екіп. У списку техніки є навіть Harley-Davidson – це справді унікальна пропозиція. Також пропонується розвага для компанії з 2-6 чоловік – позашляхове катання на квадроциклах у прилеглому до мототреку лісі.

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