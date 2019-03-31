Список специализированных площадок и локаций для отработки навыков поможет тем, кто ищет место для обучения и практики вождения.

Выбор учебных площадок в столице достаточно ограничен. Веб-поисковик настаивает на том, что наиболее подходящая площадка для безопасного катания и обучения находится на автодроме "Чайка". С этим вряд ли кто-то будет спорить, однако он расположен за городом, а для доброй половины жителей столицы это очень далеко. И все же альтернатива "Чайке" в Киеве есть.

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Предлагаем вашему вниманию список локаций, где можно самостоятельно или с инструктором авто / мотошколы получить практические навыки по вождению.

Внимание: доступ на площадки может быть свободным, ограниченным или закрытым для частного использования. В последнем случае попасть на площадку можно только при условии обучения в авто-, мотошколе или специализированном учебном заведении.

Автодром НУБиП В

Голосеевский район, перекресток улиц Полковника Потехина и Героев Обороны

Тренировочная площадка находится на территории учебного заведения, доступ ограничен. Здесь проводятся практические занятия для слушателей автошколы НУБиП В. Покрытие – щебень. Есть горка, железнодорожный переезд и "восьмерка".

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Автодром автошколы НАУ

Соломенский район, заезд с ул. Народного ополчения

Просторная открытая площадка, расположенная в районе международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны). Покрытие из бетонных плит, разметки нет. Въезд может быть ограничен. На площадке есть возможность отрабатывать приемы вождения автомобиля и мотоцикла.

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Учебная площадка Киевского Профессионального Лицея Транспорта,

Днепровский район, заезд с улицы Олексы Довбуша

Расположена на территории учебного заведения – доступ на площадку ограничен. На площадке есть условия для отработки приемов вождения автомобиля и мотоцикла: змейка, восьмерка, перекресток и т.д.

Открытая площадка возле озера Алмазное,

Деснянский район, заезд с улицы Пуховская

Небольшой асфальтированный участок перед брошенным зданием подойдет для отработки навыков "дикарем", поскольку здесь нет никакой разметки. Можно кататься на машине или мотоцикле.

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Учебная площадка Дарницкой автошколы,

Район Березняки, заезд с улицы Канальная

Специализированная площадка, где есть возможность практики и обучения вождению мотоцикла или автомобиля. На площадке есть условия для отработки приемов старт на горке, змейка, восьмерка, перекресток и т.д. Доступ на полигон ограничен.

Учебный автодром Технического лицея,

Шевченковский район, ул. Щусева 20

Учебная площадка расположена на закрытой территории учебного заведения. Доступ на автодром ограничен. Здесь проводится практическое обучение вождению для слушателей автошколы "Престиж".

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Автодром Дарницкого Сервисного центра МВД

Дарницкий район, ул. Павла Усенко, 8

Площадка с разметкой подойдет для отработки навыков управления автомобилем и мотоциклом. Предназначена для отработки практических умений управления транспортным средством, а также для сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Площадка оборудована дорожными знаками и разметкой.

Основные приемы, которые отрабатываются на автодроме:

разворот в три приема;

змейка;

начало движения с места в гору;

параллельная парковка;

заезд в бокс задним ходом.

Доступ на территорию платный, ограниченный во времени и осуществляется через пропускной пункт. Для бесплатного заезда на машине должен быть установлен спецзнак “У”.



Видеообзор площадки:

Автодром Сервисного центра №2,

Святошинский район, перекресток ул. Туполева / ул. Стеценко Автодром Сервисного центра МВД (МРЭО №2) предназначен для обучения практическим навыкам вождения, а также для сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Площадка оборудована дорожными знаками и разметкой. Въезд платный (стоимость уточняйте), а доступ ограничен по времени – в частном порядке сюда можно попасть, если есть "окно" в графике, свободное от учеников авто- и мотошколы, которые проводят здесь обучение, а также сдают практический экзамен. Основные приемы, которые отрабатываются на автодроме: разворот в три приема;

змейка;

начало движения с места в гору;

параллельная парковка;

заезд в бокс задним ходом. Парк Дружбы Народов,

Оболонский район, заезд с Северного моста Огромная территория парка Дружбы народов позволяет отрабатывать технику переключения передач, а также "змейку", заезд "в гараж", параллельную парковку и начало движения с места в гору.

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Автодром Феофания

Голосеевский район, заезд с улицы Метрологическая

Спортивный трек Феофания расположен в Голосеевском районе Киева и является лучшей площадкой для практики вождения в черте города. Доступ на трек открыт для всех желающих в будние и выходные дни с раннего утра до позднего вечера, въезд платный (стоимость уточняйте).

Хотя значительная часть первоначального оснащения трека не дожила до наших дней, много полезного все же сохранилось: два асфальтовых кольца длиной 1300 и 800 метров, площадка с разметкой, перекресток с неработающим светофором и половиной дорожных знаков, спецучасток с "горкой"... Даже в таком состоянии трек Феофания является одним из лучших мест в Киеве, где есть все условия для подготовки к практическому экзамену по вождению для получения прав, отработки навыков вождения или катания в свое удовольствие.

Фото: автодром Феофания в Киеве / Maps Google

В настоящее время ведутся обучения водителей армейской колесной техники, тренируются профессиональные гонщики, а также проводят занятия несколько "местных" авто- и мотошкол.

Фото: одна из мотошкол на автодроме Феофания в Киеве/ Maps Google

Среди них выделяется необычными предложениями и подходом мотошкола Respect. Она сочетает в себе элементы школы, проката и аттракциона: десять мотоциклов различных классов, три квадроцикла и все необходимое для катания и обучения "мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 99 лет". Для каждого предусмотрена соответствующая техника и фирменный экип. В списке техники есть даже Harley-Davidson – это действительно уникальное предложение. Также предлагается развлечение для компании из 2-6 человек – внедорожное катание на квадроциклах в прилегающем к мототреку лесу.

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