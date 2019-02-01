Таким образом японская марка отпраздновала 50-летие на рынке Австралии.

Компания Honda отпраздновала 50-летие присутствия на рынке Австралии эксклюзивной техникой: суперкаром NSX, хэтчбеком Type R, мотоциклами и даже газонокосилкой, покрытыми золотой пленкой.

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За полвека, проведенные Хонда на рынке Австралии, компании удалось продать более пяти миллионов своих продуктов, включая как транспортные средства, так и садовую технику.

Чтобы отметить знаменательную дату, Honda подарила австралийцам особенные автомобили NSX и Civic Type R, спортбайк CBR100RR Fireblade, эндуро-мотоцикл CRF450L и детский байк CRF50F. Золотую коллекцию также представляют газонокосилка и переносной генератор.

Купить золотые машины и мотоциклы нельзя. Они построены в единственном экземпляре и будут использоваться в рекламных целях в Австралии. Производитель планирует провезти их по всей стране и показывать на специальных мероприятиях.

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