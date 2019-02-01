У такий спосіб японська марка відсвяткувала 50-річчя на ринку Австралії.

Компанія Honda відсвяткувала 50-річчя присутності на ринку Австралії ексклюзивною технікою: суперкаром NSX, хетчбеком Type R, мотоциклами і навіть газонокосаркою, покритими золотою плівкою.

Також цікаво: Mercedes-Benz оновив V-Class

За півстоліття, проведені Хонда на ринку Австралії, компанії вдалось продати більше п'яти мільйонів своїх продуктів, включаючи як транспортні засоби, так і садову техніку.

Аби відзначити знаменну дату, Honda подарувала автостралійцям особливіавтомобілі NSX і Civic Type R, спортбайк CBR100RR Fireblade, ендуро-мотоцикл CRF450L та дитячий байк CRF50F. Золоту колекцію також представляють газонокосарка і переносний генератор.

Купити золоті машини і мотоцикли не можна. Вони побудовані в єдиному екземплярі і будуть використовуватися в рекламних цілях в Австралії. Виробник планує провезти їх по всій країні і показувати на спеціальних заходах.

Також цікаво: Subaru представить нове покоління Legacy вже за тиждень