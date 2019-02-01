Мінівени Vito, Viano та люксовий кемпер Marco Polo отримали злегка оновлений дизайн, ще один двигун у палітрі та кілька додаткових опцій.

Оновлений Mercedes-Benz V-Class 2020 модельного року ледь помітно відрізняється від нинішнього – зміни в дизайні косметичні, зате з’явився новий мотор.

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Обличчя мінівена стало виразнішим за рахунок масивному дифузору в передньому бампері. Хромована окантовка решітки посилює цей ефект.

Фото: Mercedes-Benz V-Class 2020 / Daimler

Покупці, що погодяться доплатити, зможуть отримати опційний пакет AMG Line з глянсовою радіаторною решіткою з одною поперечиною і потрійним спліттером у бампері.

Фото: салон оновленого Mercedes-Benz V-Class / Daimler



Внутрішнє оздоблення мінівена стало ще кращим, незалежно від обраної комплектації, кажуть у “Мерседес”. Основні лінії салону V-Клас залишились такими ж, як були, змінилась лиш форма лиш дифузорів вентиляції.

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Список додаткових опцій розширився новими позиціями, серед яких оздоблення натуральною шкірою преміум-класу Nappa або Lugano, рояльний лак для декоративних вставок, чорне дерево, карбон або полірований алюміній.

Фото: Mercedes-Benz V-Клас 2020 / Daimler



Лінійку силових агрегатів оновленого V-Class поповнив новий 2-літровий чотирициліндровий дизель потужністю 236 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Таким мотором оснащується модифікація V300d. Під час різкого прискорення двигун дозволяє отримувати додаткові 30 Нм. Модель можна вибрати з дев'ятиступеневим автоматом і базовим заднім або опційним повним приводом.

Фото: 2020 Mercedes-Benz V-Class / Daimler



На додачу до вже наявних систем допомоги водіям у новому V-Class з’явились нові: Active Brake Assist, котра може автоматично гальмувати у екстренних випадках та Highbeam Assist Plus, яка автоматично вмикає фари при необхідності.

Фото: оновлений MercedesV-Class / Daimler



V-Class 2020 модельного року з’явиться у європейських дилерів в березні 2019 року. Прайс на оновлену модель у Німеччині починається від 36 990 євро з усіма податками.

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