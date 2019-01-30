Презентація нового Skoda Kamiq відбудеться в березні, але вже зараз в мережі з'явилися зображення паркетника.

На підтвердження слів про те, що кросовер Skoda Kamiq для європейського ринку буде радикально відрізнятися від китайської версії машини з такою ж назвою, автовиробник опублікував кілька ескізів.

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Skoda Kamiq для Старого Світу дійсно не схожий на модель з Піднебесної. Стилістика новинки, яку покажуть на Женевському автосалоні, вкрай близька до концепту Skoda Vision X — на перший погляд відмінностей немає зовсім.

Додаткової інформації автовиробник не розкрив. На сьогоднішній день достеменно відомо лише те, що Skoda Kamiq побудують на платформі MQB-A0, яка також лежить в основі Seat Arona і Volkswagen T-Cross. Спираючись на деякі припущення, Skoda Kamiq буде комплектуватися тими ж моторами, що і згаданий Volkswagen T-Cross. Мова йде про 3-циліндрові агрегати потужністю 95 і 115 кінських сил, 1,5-літровий мотор з установкою на 150 коней і 1,6-літровий дизель з віддачею в 95 к. с.