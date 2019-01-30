В Індонезії створили незвичне авто, для існування якого немає виправдання.

Для чого легковому автомобілю замість однієї, ну максимум двох задніх осей, аж три? Причому одна з них знаходится над двома іншими?

Відповідь на це запитання, мабуть, знає конструктор автомобіля, який зняли на відео в Індонезії. На відео видно автомобіль Toyota Vios, який їде з такою конструкцією. Причому всі три осі обертаються. Хоча швидше за все, привода на них немає – автомобіль-донор передньопривідний.

Дивіться відео автомобіля з трьома осями замість однієї задньої:

Нагадаємо, що спільного у ЛуАЗ і Hummer.