В Индонезии создали необычное авто, для существования которого нет оправдания.

Для чего легковому автомобилю вместо одной, ну максимум двух задних осей, три? Причем одна из них находится над двумя другими?

Ответ на этот вопрос, пожалуй, знает конструктор автомобиля, который сняли на видео в Индонезии. На видео видно автомобиль Toyota Vios, который едет с такой конструкцией. Причем все три оси вращаются. Хотя скорее всего привода на них нет – автомобиль-донор переднеприводный.

Смотрите видео автомобиля с тремя осями вместо одной задней:

Напомним, что общего у ЛуАЗ и Hummer.