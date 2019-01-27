Американская армия избавляется от своего самого яркого символа – культовых внедорожников HMMWV – Hummer. В начале 1990-х эта машина наделала шороху в среде автоманов, но бывалые драйверы сразу увидели в нем немало знакомых черт.

Всегда интересно понять, почему нечто становится предметом поклонения. Покуда старина Hummer окончательно не списан в запас, попробуем разобраться с корнями его популярности.

История автомобиля Hummer

Этот страшноватый на вид транспорт, который сейчас можно купить всего за тысячу долларов, появился не на ровном месте. Люди, которые его придумали, не первый десяток лет тарахтят по разного рода спецтранспорту – от армейских транспортеров переднего края до автобусов и почтовых фургонов. Американская компания AM General в погоне за новым госзаказом сотворила такой себе гибрид внедорожника и пляжного багги – нечто низкое, широкое, с полным приводом и на высоких колесах.

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По замыслу автобронетанкового подразделения Пентагона это должен быть универсальный носитель всего и вся – “высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство”, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle в английском написании, или HMMWV. От предшественника – массового джипа М151 MUTT – новый транспорт должна была отличать большая грузоподъемность, более широкая многофункциональность, дизельный двигатель, способность нести множество вариантов вооружения.

Большой дорожный просвет Humvee – порядка 400 мм – обеспечивают колесные редукторы и полностью независимая подвеска.

К слову, за этот же контракт в конце 1970-х сражалась – кто бы вы думали? – сама итальянская марка Lamborghini со своим полубагги-полусуперкаром Cheetah. Но победила AM General со своим проектом Hummer – именно так назвал машину сам производитель, хотя военные окрестили ее как Humvee или М998. Машину поставили на конвейер в 2 января 1985 г. и историки AM General написали, что с этого дня для компании настала новая эпоха. Что же в Hummer было такого эпохального?

Конструкция “Хаммера”

Если снять с Hummer его утилитарный кузов, то представшее перед нами шасси будет трудно отличить от шасси типичного классического внедорожника. Та же мощная лонжеронная рама, тот же продольный силовой агрегат спереди, та же раздатка с комплектом карданов, те же ведущие мосты по краям.

Силовой агрегат “Хаммера” расположен практически в салоне – между сиденьями. Это обеспечило выгодную развесовку и малую общую высоту, но потребовало значительного расширения машины.

Из относительно редких для армейской техники решений: независимая подвеска задних колес (как у нашего ЛуАЗа 1965 г.), колесные редукторы (снова-таки как у ЛуАЗ-967 и УАЗ-469 1972 г.), вынесенные к главным передачам тормозные механизмы колес (как у Citroen DS 1955 г.), уложенный почти горизонтально радиатор (как на танке Т-44 1944 г.).

Конечно, HMMWV и ЛуАЗ-969 относятся к разным классам внедорожников, но общие решения у них есть: колесные редукторы, независимая подвеска всех колес с большим ходом, низкая для своего класса цена.

Но одно существенное отличие от прежних внедорожных транспортеров у Hummer было – конструкторы сплюснули корпус и подняли его над землей. Достигли этого, разместив силовой агрегат и сиденья пассажиров в одной горизонтальной плоскости: двигатель с коробкой подняли, а сиденья опустили. Параллельно ради лучшей развесовки и увеличения угла въезда силовой агрегат сдвинули к центру, так что двигатель въехал в салон и поместился между сиденьями водителя и переднего пассажира (как в УАЗ-450 1958 г. и Land Rover 101FC 1967 г.). Машину пришлось расширить, но условия обитания экипажа получились весьма стесненными. В массивном корпусе поместилось лишь четыре человека, которые сидели по бокам от широченного центрального тоннеля в отдельных креслах.

Тесный салон у Hummer плохо приспособлен для боевых действий, поскольку в первую очередь он создавался как транспортная машина.

Характеристики “Хаммера”

Основным задачам американских военных Hummer М998 соответствовал, поскольку обладал хорошей проходимостью и заданной грузоподъемностью (до 2 тонн), в многообразных конфигурациях кузова мог нести различное вооружение. Армия и морская пехота приняли машину на вооружение, сразу заказали 55 тыс. экземпляров по цене 22 тыс. долларов за штуку и начали активную эксплуатацию в войсках.

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Компания AM General выпускала добрую дюжину модификаций HMMWV, в том числе несколько версий не столько транспортного, сколько боевого назначения.

Но попадание Hummer’а “в точку” было коротким: как только он оказался в условиях, где шла настоящая война, военные начали заказывать для него бронирование. Появились комплекты баллистического обвеса, которые крепились на наружные панели кузова и накладные бронестекла, но как все приспособленное, они были недостаточно эффективны. Условия ведения боя в классической версии Humvee тоже были не лучшими: полноценно вести огонь мог только боец, стоящий в люке крыши, остальные же, сидя в креслах лицом вперед, были стеснены в обращении с оружием.

Отсутствие или слабость брони вынуждала солдат обладывать стекла мешками с песком и вешать на двери HMMWV бронежилеты – как когда-то солдаты- “афганцы” на КамАЗах.

Похоже, американской армии нужно было нечто более близкое к классу боевых разведывательных машин, наподобие БРДМ 1957 г. и “Козак” 2009 г. Так что у американцев уже к 2006 г. были готовы условия конкурса на новую машину, которая должна будет заменить Humvee, как раз снятый с производства.

Почему Hummer популярный

Так почему Hummer от AM General стал таким популярным, если он не нес в себе новаторских идей и не идеален с военной точки зрения? Ответ прост: тираж. Это не первый случай в мировом развитии техники, когда в историю входит не лучший, а просто самый массовый образец. Принятый на вооружение одной из крупнейших армий мира, Humvee был выпущен в количестве около 300 тыс.шт и естественным образом распространился по миру. Побывав в большинстве горячих точек и попав в тысячи телекамер, он прибавил к своему образу брутального вояки легкий шарм романтики – а это многого стоит в нынешнем автомире, где правят ребрендинг, даунсайзинг и модульные платформы…

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