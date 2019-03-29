Неумышленно, конечно – боевой дрифт-кар вспыхнул во время очередного заезда.

Менее двух недель назад японский дрифтер Дайго Сайто показал в Instagram свой новый боевой болид для участия в чемпионате D1 этого года – новое поколение Supra с двигателем 2JZ-GTE от предыдущей модели. А вчера болид загорелся. Дважды.

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Благодаря огнеупорному костюму гонщик вышел из машины невредимым, хотя и очень расстроенным. К счастью за несколько дней до того он успел испытать машину в действии, а впечатляющее видео его езды и создание боевой Супры показали на канале Monster Energy в YouTube.

Очевидно 3-литровый двигатель 2JZ-GTE от предыдущей модели Supra, прокачанный комплектом HKS GT III R до 3,4 литров, не выдержал нагрузки и все горячие скакуны вырвались из силового агрегата наружу – мотор вспыхнул огнем прямо на ходу.

Огонь удалось потушить, машину быстро подлатали и попытались снова запустить, но Supra снова вспыхнула. Будем надеяться, у Сайто есть запасной болид, иначе ему придется пропустить чемпионат D1 Grand Prix.

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