Не навмисне, звичайно – бойовий дріфт-кар спалахнув під час чергового заїзду.

Менш ніж два тижні тому японський дріфтер Дайго Сайто показав у Instagram свій новий бойовий болід для участі у чемпіонаті D1 цього року – нове покоління Supra з двигуном 2JZ-GTE від попередньої моделі. А учора болід загорівся. Двічі.

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Дякуючи вогнетривкому костюму гонщик вийшов з машини неушкодженим, хоча й дуже засмученим. На щастя за кілька днів до того він встиг випробувати машину в дії, а вражаюче відео його катання і створення бойової Супри показали на каналі Monster Energy в YouTube.



Вочевидь 3-літровий двигун 2JZ-GTE від попередньої моделі Supra, прокачаний комплектом HKS GT III R до 3,4 літрів, не витримав навантаження і всі гарячі скакуни вирвались з силового агрегата назовні – мотор спалахнув вогнем прямо на ходу.



Вогонь вдалось загасити, машину швидко підлатали і спробували знову запустити, та Supra знову спалахнула. Сподіватимемось, у Сайто є запасний болід, інакше йому доведеться пропустити чемпіонат D1 Grand Prix.

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