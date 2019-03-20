Французский ховер-байк двойного назначения может трансформироваться, чтобы двигаться по асфальту или воздуху.

Компания Lazareth Auto-Moto из французского Анеси-ле-Вйо показала на видео испытания своего летающего мотоцикла Lazareth LMV 496.

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Несколько месяцев назад компания из Франции впервые рассказала о работе над мотоциклом-квадрокоптером, однако тогда он еще не поднимался в воздух. На этот раз можно увидеть и трансформацию из дорожного байка в воздушный, и зависание квада в воздухе. Lazareth LMV 496 создан на базе байка LM847, однако вместо 4,7-литрового двигателя V8 от Maserati имеет четыре турбины, работающие на керосине.

В конструкции Lazareth LMV 496 используется карбон-кевларовый композит и другие сверхпрочные и легкие материалы. Байк имеет сдвоенные колеса, которые переводятся из вертикального положения в горизонтальное с помощью кнопки на центральной панели. В ступицу каждого колеса вмонтирована турбина, а все вместе они продуцируют 1300 лошадиных сил мощности и 2800 Нм крутящего момента.

Фото: Lazareth LMV 496 / из открытых источников

В режиме полета на панель перед рулем выводится вся необходимая информация: скорость, высота, геоданные, обороты турбины и тому подобное.

Флайбайк Lazareth LMV 496 рассчитывают выпустить очень ограниченной серией. Официальная презентация байка запланирована на 31 января 2019 года.

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