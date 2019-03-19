Машину взял покататься отец владельца.

Единственный в мире Koenigsegg CCXR бирюзового цвета был серьезно поврежден в результате аварии в Мексике.

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Подробностей аварии крайне мало, однако местный источник сообщает, что во время инцидента за рулем шведского гиперкара был не сам владелец автомобиля, а его папа. Отметим, что для каждого покупателя Koenigsegg проводится специальное обучение, поскольку управление такой машиной отличается от езды на обычном авто. Мощность гиперкара достигает 1018 л.с. Ускорение до сотни – 3,2 секунды. Максимальная скорость – 395 км/час. Стоимость – более 2,5 миллионов долларов.

Фото: разбитый в Мексике Koenigsegg CCXR / Сarscoops

Судя по фото, Koenigsegg хорошенько приложился об обочину и бетонную опору освещения. В результате аварии передняя часть кузова CCXR полностью уничтожена, хотя конструкция уберегла обоих мужчин, находившихся в машине, от серьезных повреждений.

Фото: Koenigsegg CCXR до аварии / Мotor1

Издание Сагѕсоорѕ сообщает, что уникальный Koenigsegg CCXR бирюзового цвета был создан по заказу шейха Хамада бен Джасим бен Джабра Аль-Тани, однако когда он попал в Мексику и кто его новый владелец – неизвестно. Если машину можно восстановить, ее придется отправлять в Ангелхольм в Швеции, а это, вместе с ремонтом, обойдется владельцу “в копеечку”.

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