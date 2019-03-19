Машину узяв покататись батько власника.

Єдиний у світі Koenigsegg CCXR бірюзового кольору був серйозно пошкоджений у результаті аварії у Мексиці.

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Подробиць аварії вкрай мало, однак місцеве джерело повідомляє, що під час інциденту за кермом шведського гіперкара був не сам власник автомобіля, а його тато. Зазначимо, що для кожного покупця Koenigsegg проводиться спеціальне навчання, оскільки керування такою машиною відрізняється від поздки на звичайному авто. Потужність гіперкара сягає 1018 к.с. Прискорення до сотні – 3,2 секунди. Максимальна швидкість – 395 км/год. Вартість – більше 2,5 мільйонів доларів.

Фото: розбитий у Мексиці Koenigsegg CCXR / Сarscoops

Судячи з фото, Koenigsegg добряче приклався об узбіччя та бетонну опору освітлення. Внаслідок аварії передня частина кузову CCXR повністю знищена, хоча конструкція вберегла обох чоловіків, що знаходились в машині, від серйозних ушкоджень.

Фото: Koenigsegg CCXR до аварії / Мotor1

Видання Сarscoops повідомляє, що унікальний Koenigsegg CCXR бірюзового кольору був створений на замовлення шейха Хамада бен Джасіма бен Джабра Аль-Тані, однак коли він потрапив у Мексику і хто його новий власник – невідомо. Якщо машину можна відновити, її доведеться відправляти у Ангелхольм в Швеції, а це, разом з ремонтом, обійдеться власнику “в копійочку”.

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