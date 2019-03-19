У багатостраждальної розв'язки вже є власний канал в Instagram, вона дає прямі ефіри на відео та розповідає про свої справи у Facebook. "Підписуйтесь, ставте лайк", як то кажуть.

Довгоочікувана і вкрай потрібна реконструкція шляхопроводу стала центром уваги багатьох жителів столиці, оскільки розв'язка на Шулявському мосту суттєво впливає на трафік у правобережній частині міста.

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Починаючи з 17 березня в Києві на довгострокову реконструкцію закрито Шулявський шляхопровід. Початок робіт неодноразово переносився й відкладався, та нарешті проект стартував. У той же день на мапах Google назва шляхопроводу змінилась на “Шулявський міст – міст ганьби”.

Початок демонтажних робіт на Шулявському мосту став свого роду сенсацією, яку навіть транслювали онлайн, мов запуск космічного корабля. Відео реконструкції, зняте з висоти пташиного польоту розмістив на свої сторінці у Facebook Валерій Савицький.

Також нещодавно у Шулявського мосту з’явилась персональна сторінка у Facebook,

А сьогодні стало відомо, що у дорожньої переправи з’явився власний акаунт у Instagram. Хто його веде – невідомо, однак на головній сторінці значиться наступне:

“Привіт друзі!

Я вирішив, що багатьом людям буде цікаво, як у мене справи і як проходить моя реконструкція.

P.S. Хочу швидше до вас повернутись”

Ми також слідкуватимемо за перебігом реконструкції Шулявського шляхопроводу і розповідатимемо вам про перебіг подій на будмайданчику.

Нагадаємо, до кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Реконструкція триватиме щонайменше півтора роки. Рух транспорту на цей час організовано прилеглими вулицями. Як виглядатиме розв’язка після ремонту, можна побачити тут.

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