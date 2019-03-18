В Google-картах Шулявський шляхопровід тепер називається "Міст ганьби". Його ремонт щойно розпочато.

Вчора, 17 березня в Києві на довгострокову реконструкцію закрили Шулявський міст. Початок робіт неодноразово переносили, але нарешті проекту дали старт.

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В цей же день в Google Maps відбулися деякі зміни. Тепер шляхопровід називається “Шулявський міст - міст ганьби”. Найімовірніше, зміни внесли незадоволені жителі або гості столиці.

Нагадаємо, що за попереднім планом ремонт Шулявського шляхопроводу триватиме півтора року та коштуватиме жителям столиці 900 мільйонів гривень. На думку водіїв перекриття Шулявського шляхопроводу та проспекту Перемоги, що проходить під ним, призведе до транспортного колапсу у столиці.