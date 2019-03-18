В Google-картах Шулявский путепровод теперь называется "Мост позора". Его ремонт уже начался.

Вчера, 17 марта в Киеве на долгосрочную реконструкцию закрыли Шулявский мост. Начало работ неоднократно переносили, но наконец проекту дали старт.

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В этот же день в Google Maps произошли некоторые изменения. Теперь путепровод называется "Шулявский мост – мост позора". Скорее всего, изменения внесли недовольные жители или гости столицы.

Напомним, что по первоначальному плану ремонт Шулявского путепровода продлится полтора года и будет стоить жителям столицы 900 миллионов гривен. По мнению водителей перекрытие Шулявского путепровода и Проспекта победы, проходящего под ним, приведет к транспортному коллапсу в столице.