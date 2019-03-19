Виявляється самостійно ремонтувати дороги – злочин. Тим хто це вже зробив загрожує штраф, адже вони не дотримались усіх бюрократичних процедур.

З бездоріжжям на Тернопільщині борються всім, що під рукою. Дорога - 50 непроїзних кілометрів, що з'єднують Тернопільську та Івано-Франківську області, ямкового ремонту не бачила вже 25 років. Мета водіїв-активістів – забезпечення проїзду.

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У минулому році тут офіційно відремонтували 1,5 км за 2 млн грн. Але наслідки такого ремонту вже змило весняним дощем. Цієї весни активісти закупили холодний асфальт та залатали майже 2 кілометри витративши усього 4 тисячі гривень. Але чиновники незадоволені – за такі дії активістам світить штраф.