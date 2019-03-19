Оказывается, самостоятельно ремонтировать дороги – преступление. Тем, кто это уже сделал, грозит штраф, так как они не соблюли все бюрократические процедуры

С бездорожьем на Тернопольщине борются всем, что под рукой. Дорога – 50 непроездных километров, которые соединяют Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, – ямочного ремонта не видела уже 25 лет. Цель водителей-активистов – обеспечение проезда.

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В прошлом году здесь официально отремонтировали 1,5 км за 2 млн грн. Но последствия такого ремонта уже смыло весенним дождем. Этой весной активисты закупили холодный асфальт и залатали почти 2 километра потратив всего 4 тысячи гривен. Но чиновники недовольны – за такие действия активистам светит штраф.