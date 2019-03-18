Исполняющий обязанности директора ГП "ГосдорНИИ", Артем Безуглый, который 15 лет своей жизни посвятил украинским дорогам, точно знает, что с ними не так. А еще он думает, что знает как улучшить ситуацию.

Более 90% украинских дорог нужен ремонт. Почему покрытие в таком состоянии?

Коррупция – одна из причин. Но есть и другие, считает Артем Безуглый. По его мнению, децентрализация и Дорожный фонд (которые, по сути, являются лишь схемами распределения средств) уже являются большим достижением. Об этом он рассказал на страницах издания liga.net

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Артем Безуглый считает, что утверждение "у нас нет дорог, потому что воруют" довольно примитивное и отдает популизмом. Коррупция охватывает все сферы нашей жизни и дорожная отрасль не является исключением.

Для преодоления коррупции в Украине работают (то есть должны работать) ряд органов, в том числе и новосозданных. Именно в их сфере ответственности выявление коррупции и в дорожной отрасли.

Дайте еще больше денег

Пропущены межремонтные нормативные сроки из-за недофинансирования. Ежегодно должен производиться текущий ремонт 34 000 км автодорог общего пользования, капитальный ремонт – 14 000 км.

В разные годы, по оценкам специалистов, потребность в финансовых ресурсах на восстановление и развитие всей сети составляла от 400 млрд грн до 1,2 трлн грн.

С учетом производственных мощностей дорожных предприятий, которые занимаются строительством, ремонтами дорог и поставками дорожно-строительных материалов, ежегодная научно обоснованная потребность в финансировании составляла от 40 до 120 млрд грн.



Статистику отремонтированных километров можно увидеть на графике

Плохой климат

Проблему обостряет тот факт, что изношенное покрытие подвержено негативному влиянию от изменения климатических факторов: частые переходы температуры воздуха в течение суток через 0⁰С приводят к попаданию в микротрещины воды, которая замерзает и тает. Это окончательно разрушает изношенное покрытие.

Современный транспорт

Более 70% автодорог были запроектированы и построены в 60-70 годах прошлого века под действующее расчетную нагрузку 6 тонн на ось, что соответствует фактической полной массе транспортного средства 21 тонна с максимальным количеством осей (6 осей).

Современные тяжеловесные грузовые транспортные средства (тяжелые строительные самосвалы и фуры) могут значительно превышать нормативную нагрузку . Это существенно увеличивает разрушительное влияние и уменьшает нормативный срок службы автодороги.

В Украине наблюдается массовое нарушение этих норм. Иногда масса транспортных средств, движущихся по дорогам, может достигать более 100 тонн. В условиях отсутствия тотального контроля за перегрузкой, недобросовестные перевозчики пользуются этим и пытаются сэкономить, не понимая, что в дальнейшем им же придется платить гораздо больше за неудовлетворительное состояние дорог.

Некомпетентное руководство

Еще недавно для дорожной отрасли было характерно:

- высокий уровень централизации: в Киеве решали где и какую дорогу между селами ремонтировать;

- многолетние кадровые эксперименты: очень часто с назначением на ключевые посты дилетантов и далеких от отрасли людей, но по нужным политическим квотам;

- отсутствие стратегического видения развития отрасли: хаотичное и бессистемное планирование на год вперед, высокий уровень субъективного политического вмешательства в процесс планирования дорожных работ.

Схема распределения средств

Созданный Государственный дорожный фонд – стабильный источник для распределения средств дорожного хозяйства.

С 1 января 2018 года средства пользователей начали собираться в целевой фонд, а дорожная отрасль получила гарантированное финансирование. 60% средств дорожного фонда идет на дороги госзначения (это дороги, по которым осуществляется основная масса пассажирских и грузовых перевозок в стране), 35% – на местные дороги и 5% – на безопасность движения.

Проведена децентрализация – установлено распределение ответственности между различными органами власти:

- 47 000 км дорог государственного значения в ответственности Укравтодора;

- 123 000 км дорог местного значения находится в сфере управления областных государственных администраций;

- 260 000 км коммунальных дорог – это зона ответственности городских, поселковых и сельских советов.

Планы и достижения

Утвержден среднесрочный план действий – программа развития автодорог государственного значения на 2018-2022 годы. В ее основу заложен маршрутный принцип – соединение за пять лет качественными дорогами всех областных центров страны.

Введена закупка работ и услуг в дорожной отрасли через электронную систему торгов PROZORRO. Это дало возможность увидеть полную картину процедуры закупки и выявить целый ряд проблем, которые ранее скрывались.

Создана конкурентная среда на рынке работ по эксплуатационному содержанию. В 12-ти областях в противовес облавтодорам дороги начали эксплуатировать частные подрядчики.

Безопасность на бумаге

Кроме целевого источника финансирования, утверждена программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. И на дорогах уже видим кольцевые развязки малого и среднего диаметра, освещенные пешеходные переходы и направляющие островки при въезде в населенные пункты для снижения скорости.

Начато обновление строительных норм и техстандартов. За последние три года утверждены восемь государственных и отраслевых строительных норм, приняты 44 национальных стандарта, которые полностью гармонизированы с европейскими.

За чей счет гарантия?

Подрядчики начали предоставлять гарантию: пять лет после текущего среднего ремонта, десять – после капитального ремонта.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем. В частности, Weight in Motion (WiM)

- взвешивание в движении, динамическое взвешивание;

- система автоматизированной предварительной фильтрации потока транспортных средств для направления их части на дальнейший контроль соблюдения габаритно-весовых норм.

Также, Укравтодор внедряет геоинформационную систему управления состоянием автодорог. Это система, которая позволит оперативно получать актуальную и точную информацию о состоянии дороги для принятия управленческих решений, уменьшая при этом значение человеческого фактора.