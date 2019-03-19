З одного боку сервіс і технології 21 століття, а з іншого – старий, як світ крилатий вислів про "дурнів і дороги".

У російському місті Краснодар після рясного дощу, що випав напередодні, утворилось чимало калюж, широких та глибоких. Настільки, що при спробі перетнути одну з них, затонув автомобіль служби таксі “Яндекс”.

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Видання За Рулем, посилаючись на паблік “Типовий Краснодар” у соцмережі “ВКонтакте” повідомляє, що калюжа на дорозі утворилась після дощу в Музичному мікрорайоні Краснодара на вулиці Тополиній. Про те, що глибина “броду” сягає по пояс дорослому чоловіку не знали навіть місцеві мешканці. А тому водій автомобіля служби таксі сміливо направив свій автомобіль у воду, не сподіваючись, що він раптом піде під воду.



Права частина автомобіля “Яндекс.Таксі” майже повністю занурилась під воду. Щоб визволити машину, водієві довелося зняти одяг, залізти в калюжу і прив'язати до машини трос. З допомогою водія вантажівки бідолаха таксист таки дістав свій “підводний човен” з калюжі. А разом з тим – клопоту на свою голову.

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