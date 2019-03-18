Окремі права на "автомат" і регулярна перездача. В Україні змінять порядок видачі посвідчень водіям. За кермо автобуса пустять не раніше 24 років, а права на мотоцикл видадуть тільки 20-річним

В Україні хочуть радикально змінити порядок видачі водійських посвідчень.

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Днями Міністерство внутрішніх справ оприлюднило на своєму сайті масштабний законопроект, який повинен встановити у нашій країні максимально наближені до європейських правила видачі автомобільних прав.

Згідно з чинними в Україні законами, через місяць документ мають затвердити на засіданні уряду, а потім внести в Раду. Лише після успішного голосування в парламенті він стане законом.

Що пропонують

Перш за все, МВС має намір істотно розширити перелік категорій водійських прав. Торкнуться зміни головним чином мототехніки. Зараз в країні діють дві категорії: А1 (мопеди) і А (мотоцикли). Їм на зміну прийдуть відразу 4:

АМ – мопеди з мотором до 50 куб. см або 4 кВт (для электробайков).

А1 – мотоцикли з мотором до 125 куб. см або 11 кВт.

А2 – Мототехніка зі співвідношенням маса/потужність не більше 0,2 кВт/кг.

А – більш потужні мотоцикли.

Примітно, що на перші дві категорії, як і зараз, права можна буде отримати починаючи з 16 років. А2 видадуть тільки 18-річним. А за кермо повноцінного мотоцикла допустять тільки людей старше 20 років. І лише за умови, що у здобувача є 2-річний стаж управління технікою категорії А2. Зміниться і вік видачі прав для водіїв автобусів і тягачів – документ видадуть тільки після 24 років.

Електронні держпослуги впроваджуватимуть по-новому.

При цьому законопроект закріплює тестовий 2-річний період для всіх новачків.

Перше посвідчення видаватимуть терміном не більше ніж на 2 роки і обмеженням швидкості 70 км/ч. Якщо водій зможе за 2 роки зробити не більше двох правопорушень, йому видадуть повноцінні права.

Змінюється і термін дії виданих посвідчень. Якщо зараз документ видають на 30 років, то законопроект передбачає, що водієві доведеться підтверджувати свої навички кожні 15 років. А для водіїв автобусів і вантажівок і того частіше – кожні 5 років. При цьому документ вказує, що всі видані раніше права будуть діяти аж до терміну їх придатності.

Ще одна важлива зміна – порядок видачі посвідчень в залежності від типу коробки передач автомобіля. Якщо людина буде здавати практичний іспит на "ручній" коробці, його не обмежать в праві управляти і машиною з автоматом. В іншому випадку в правах поставлять позначку "автомат" – з таким посвідченням сідати за кермо машини з "ручкою" буде заборонено.

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Подорожчає і сам "пластик". Якщо зараз адміністративний збір за видачу прав становить 245 грн., то за новими порядками його прив'яжуть до прожиткового мінімуму (ПМ). За нові права українцю потрібно буде заплатити 0,45 ПМ – до кінця 2019 року це буде відповідати 912 грн.