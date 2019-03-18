В рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" і Управління патрульної поліції в м.Києві, з 11 по 17 березня 2019 року, співробітниками комунального підприємства переміщено на спеціальний майданчик 19 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України “Про виконавче провадження”.

Читайте також: Антирекорд: українська "фура" перевозила 202 тони вантажу

Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.