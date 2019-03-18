В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в Киеве, с 11 по 17 марта 2019 года, сотрудниками коммунального предприятия перемещены на специальную площадку 19 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУоАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (Совершение дорожно-транспортного проишествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.

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Информацию про временно задержанные транспортные средства можно получить, позвонив по номеру 102.