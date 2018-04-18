Це абсолютний антирекорд з перевантаження, зафіксований на габаритно-ваговому комплексі в Україні. Минулий антирекорд був майже вдвічі меншим.

Працівники Укратрансбезпеки на вагово-контрольних пунктах щодня виявляють разючі випадки перевантажень. "Майже кожне 10 зважування на ГВК - з разючим перевищенням вагових параметрів, говорить на своїй сторінці в Фейсбук нардеп з Миколаївщини Тарас Кремінь. - Це дозволило з початку 2018 року перерахувати до державного бюджету 6 249 601 грн".

За словами нардепа, прикладом антирекорду з перевантаження був випадок, коли при нормі 40 тон повна маса машини складала 202 тони. Цей транспортний засіб рухався з Одеської області в Івано-Франківську. Минулого року рекордним було 115-тонне завантаження фури зерном.

До речі: пальне в Україні подорожчає на 30-40%

Надзвичайні випадки порушень законодавства про автомобільний транспорт у 2018 році розміщені на сайті "Укртрансбезпеки". Там також є інформація про величезні штрафи, які накладаються на перевізників.

"На жаль, ці кошти на пішли не на розширення штатів УТБ принаймні на 50%, як це передбачають розрахунки. Саме тому нарешті придбані ГВК на дорогах України, на яких перевізники досі встановлюють "антирекорди", доволі часто несе безсистемний характер", - говорить Тарас Кремінь.

Перевантаження – одне з головних причин пошкодження полотна наших доріг, особливо влітку. Адже найбільша повна маса фури, на яку розраховані наші дороги, становить 40 т.

Нагадаємо, що на українські дороги місцевого значення витратять 11,5 мільярдів гривень.