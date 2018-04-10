Реформа дорожньої галузі дозволить виділити на дороги місцевого значення рекордну для України суму.

У межах децентралізації – однієї із реформ дорожньої галузі – з 1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передані до сфери управління обласних державних адміністрацій.

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Для забезпечення фінансування ремонту та утриманні дорожньої інфраструктури місцевого значення в Державному дорожньому фонді передбачено фінансування у розмірі 11,5 мільярдів гривень. Це рекордна для України сума, яка повинна бути спрямована на дороги місцевого значення. Найбільше за обсягом фінансування буде спрямовано в бюджет міста Києва – 1,15 мільярдів гривень.

Розподіл державних коштів відповідає протяжності доріг місцевого значення в областях.Так, понад 600 мільйонів гривень отримають Харківська (656 млн грн), Вінницька (623 млн грн) та Житомирська (617 млн грн) області. Понад 500 мільйонів буде спрямовано до бюджетів Полтавської (558 млн грн), Донецької (557 млн грн), Дніпропетровської (553 млн грн), Київської (550 млн грн) областей.

Субвенція в обласний бюджет (тис.грн) Вінницької області 623 809,7 Волинської області 393 913,5 Дніпропетровської області 553 445,0 Донецької області 557 536,7 Житомирської області 617 157,3 Закарпатської області 218 740,3 Запорізької області 479 704,9 Івано-Франківської області 278 907,1 Київської області 548 968,3 Кіровоградської області 381 647,3 Луганської області 352 620,4 Львівської області 583 215,0 Миколаївської області 287 099,5 Одеської області 425 698,0 Полтавської області 588 363,2 Рівненської області 281 342,5 Сумської області 457 482,5 Тернопільської області 315 105,7 Харківської області 656 185,2 Херсонської області 319 779,4 Хмельницької області 456 533,5 Черкаської області 391 451,3 Чернівецької області 182 873,0 Чернігівської області 426 199,4 Бюджет міста Києва 1 153 086,5 ВСЬОГО 11 530 865,2

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Зазначається також, що обласні державні адміністрації можуть додатково спрямувати на ремонт та утримання доріг кошти з обласного бюджету.