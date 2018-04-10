Дорожні роботи ведуться саме на тих ділянках, де найбільша ямковість.

Автодорогу Е-95 Київ-Одеса ремонтують. Можливо, до травневих свят нею вже можна буде їздити без боязні втратити колеса чи пошкодити підвіску.

Ями та величезні вибоїни, які після зими утворились на "Одеській" трасі, вже починають ліквідовувати. Причому не лише "ямковим" методом, коли асфальт засипають у яму й розкатують, але й вирізанням та заміною покриття на цілих смугах.

Дорожні роботи ведуться на найбільш "вбитій" частині дороги – від Білої Церкви до Умані. Причому у напряму до Одеси виконано більший об’єм робіт, тому проїхати там легше. Втім, на багатьох ділянках, щоб проїхати, потрібно зменшувати швидкість до 20-30 км/год чи просто перекочуватись. Ті з автовласників, хто цього не робить, міняють пошкоджені шини на узбіччі.

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Капітальний ремонт траси (з перекриттям однієї смуги руху) ведеться поблизу Василькова та села Чабани біля Києва. На цих ділянках часто виникають затори.

Актуальну інформацію щодо ремонту доріг шукайте на спеціальних інтерактивних картах.