З'явилася інформація про підготовку до ремонту ключової для транзитних вантажоперевезень автодороги Київ - Одеса.

Одеська траса сьогодні знаходиться в жалюгідному стані і потребує термінового ремонту. Про те, які ділянки дороги будуть відремонтовані найближчим часом, повідомив в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» Міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Міністр сказав, що траса Київ - Одеса за 10 років після реконструкції вже потребує ремонту. І причина тут в порушенні будівництва - це стосується як подушки, так і дренажних систем. У 2018 році "Укравтодор" планує відремонтувати трасу в Київській області.

У 2018 році Європейський банк реконструкції і розвитку має намір виділити 50 млн євро, які будуть направлені на відновленя і іншх проблемних ділянок, перш за все в районі Умані і на всьому відрізку Кіровоградської області.

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Володимир Омелян також підкреслив, що 2018 рік стане також дуже важливим для боротьби з перевантаженням. І в цьому допоможуть автоматизовані пункти вагового контролю. У 2018 року вони з'являться на дорогах по периметру Києва. А в 2019 році такі система вагового контролю буде вбудовано безпосередньо в дорожнє полотно, причому не тільки біля столиці, а за основними автодорогами всієї країни.