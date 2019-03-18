Отдельные права на "автомат" и регулярная пересдача. В Украине изменят порядок выдачи удостоверений водителям. За руль автобуса пустят не раньше 24 лет, а права на мотоцикл выдадут только 20-летним

В Украине хотят радикально изменить порядок выдачи водительских удостоверений.

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На днях Министерство внутренних дел обнародовало на своем сайте масштабный законопроект, который должен установить в нашей стране максимально приближенные к европейским правила выдачи автомобильных прав.

Согласно действующим в Украине законам, через месяц документ должны утвердить на заседании правительства, а затем внести в Раду. Лишь после успешного голосования в парламенте он станет законом.

Что предлагают

Прежде всего, МВД намерено существенно расширить перечень категорий водительских прав. Коснутся изменения главным образом мототехники. Сейчас в стране действуют две категории: А1 (мопеды) и А (мотоциклы). Им на смену придут сразу 4:

АМ – мопеды с мотором до 50 куб. см или 4 кВт (для электробайков).

А1 – мотоциклы с мотором до 125 куб. см или 11 кВт.

А2 – мототехника с соотношением масса/мощность не более 0,2 кВт/кг.

А – более мощные мотоциклы.

Примечательно, что на первые две категории, как и сейчас, права можно будет получить начиная с 16 лет. А2 выдадут только 18-летним. А за руль полноценного мотоцикла допустят только людей старше 20-лет. И лишь при условии, что у соискателя есть 2-летний стаж управления техникой категории А2. Изменится и возраст выдачи прав для водителей автобусов и тягачей – им документ выдадут только после 24 лет.

Электронные госуслуги будут внедрять по-новому.

При этом законопроект закрепляет тестовый 2-летний период для всех новичков.

Первое удостоверения станут выдавать сроком не более чем на 2 года и ограничением скорости 70 км/ч. Если водитель сумеет за 2 года совершить не более двух правонарушений, ему выдадут полноценные права.

Меняется и срок действия выданных удостоверений. Если сейчас документ выдают на 30 лет, то законопроект предусматривает, что водителю придется подтверждать свои навыки каждые 15 лет. А для водителей автобусов и грузовиков и того чаще – каждые 5 лет. При этом документ указывает, что все выданные прежде права будут действовать вплоть до срока их годности.

Еще одно важное изменение – порядок выдачи удостоверений в зависимости от типа коробки передач автомобиля. Если человек будет сдавать практический экзамен на “ручной” коробке, его не ограничат в праве управлять и машиной с автоматом. В противном случае в правах поставят отметку “автомат” - с таким удостоверением садиться за руль машины с “ручкой” будет запрещено.

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Подорожает и сам “пластик”. Если сейчас административный сбор за выдачу прав составляет 245 грн., то по новым порядкам его привяжут к прожиточному минимуму (ПМ). За новые права украинцу нужно будет заплатить 0,45 ПМ – к концу 2019 года это будет соответствовать 912 грн.