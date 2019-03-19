С одной стороны сервис и технологии 21 века, а с другой – старое, как мир, крылатое выражение про "дураков и дороги".

В российском городе Краснодар после обильного дождя, выпавшего накануне, образовалось много луж, широких и глубоких. Настолько, что при попытке пересечь одну из них, затонул автомобиль службы такси “Яндекс”.

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Издание За Рулем, ссылаясь на паблик “Типичный Краснодар” в соцсети “ВКонтакте” сообщает, что лужа на дороге образовалась после дождя в Музыкальном микрорайоне Краснодара на улице Тополиной. О том, что глубина “брода” достигает по пояс взрослому мужчине, не знали даже местные жители. А потому водитель автомобиля службы такси смело направил свой автомобиль в воду, не подозревая, что он вдруг уйдет под воду.

Правая часть автомобиля “Яндекс.Такси” почти полностью погрузилась под воду. Чтобы вызволить машину, водителю пришлось снять одежду, залезть в лужу и привязать к машине трос. С помощью водителя грузовика бедняга таксист всё-таки достал свою "подводную лодку" из лужи. А вместе с тем – хлопот на свою голову.

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