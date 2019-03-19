У многострадальной развязки уже есть собственный канал в Instagram, она дает прямые эфиры на видео и рассказывает о своих делах в Facebook. "Подписывайтесь, ставьте лайк", как говорится.

Долгожданная и очень нужная реконструкция путепровода стала центром внимания многих жителей столицы, поскольку развязка на Шулявском мосту существенно влияет на трафик в правобережной части города.

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Начиная с 17 марта в Киеве на долгосрочную реконструкцию закрыли Шулявский путепровод. Начало работ неоднократно переносилось и откладывалось, и наконец проект стартовал. В тот же день на картах Google название путепровода изменилась на "Шулявский мост – мост позора".

Начало демонтажных работ на Шулявском мосту стал своего рода сенсацией, которую даже транслировали онлайн, как запуск космического корабля. Видео реконструкции, снятое с высоты птичьего полета разместил на своей странице в Facebook Валерий Савицкий.

Также недавно у Шулявского моста появилась персональная страница в Facebook.

А сегодня стало известно, что у дорожной переправы появился собственный аккаунт в Instagram. Кто его ведет – неизвестно, однако на главной странице значится следующее:

"Привет друзья!

Я решил, что многим людям будет интересно, как у меня дела и как проходит моя реконструкция.

P.S. Хочу скорее к вам вернуться "

Мы также будем следить за ходом реконструкции Шулявского путепровода и рассказывать вам о ходе событий на стройплощадке.

Напомним, до конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Реконструкция продлится минимум полтора года. Движение транспорта на это время организовано прилегающими улицами. Как будет выглядеть развязка после ремонта, можно увидеть здесь.

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