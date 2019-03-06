С 16 марта Шулявский путепровод перекроют для выполнения реконструкции. По оптимистическим планам реконструкция займет не менее полутора лет.

С 16 марта Шулявский путепровод перекроют в связи с реконструкцией, движение транспорта будет организовано прилегающими улицами. Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник.

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"Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта – на следующий день после перекрытия. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы – это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самых балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", – рассказал он.

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы установлен временный светофорный объект. Дальше – по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной – на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее – по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана", – рассказал Александр Здольник.

Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги по улице Александра Довженко – конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

"Новый путепровод планируется завершить уже в текущем году. Поэтому просьба ко всем водителям: отнестись с пониманием и выбрать альтернативные маршруты. Таким образом, благодаря перераспределению транспортных потоков на дорожной сети города мы избежим значительных пробок, которые могут появиться в этом узле", – резюмировал Александр Здольник.