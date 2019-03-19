На зображенні лише деталізований дизайнерський скетч, на ринок новинку обіцяють вивести у 2021 році, але попередні замовлення вже можна робити.

Компанія Fisker Automotive випустила тізер електричного кросовера з характеристиками Tesla Model Y, початковим цінником у 40 тисяч доларів і обіцянкою вивести його на ринок у 2021 році.

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Бренд Fisker має досить заплутану історію. Компанія під назвою Fisker Automotive була заснована у 2007 році датським автомобільним дизайнером Генріком Фіскером. Він є автором дизайну таких автомобілів як BMW Z8, Aston Martin DB9 та Aston Martin V8 Vantage. А також автомобіля, випущеного під власною маркою.

Фірма Fisker Automotive збиралась випустити свій розкішний седан ще у 2010 році, однак його вихід затримався, через скандал з компанією Ілона Маска. У 2007 році до ательє Fisker Coachbuild, засноване за два роки до того, звернулась компанія Tesla, котра замовила студії Фіскера створення початкових ескізів для електрокара Model S. А вже 14 квітня 2008 року Tesla Motors подала позов проти Fisker Coachbuild, стверджуючи, що остання узялась за контракт з “Тесла” лише заради доступу до конфіденційної інформації, яку потім і використала для створення власного автомобіля Fisker Karma – прямого конкурента Tesla Model S.

Обидва седани Tesla та Fisker були спроектовані як гібридні автомобілі, з бензиновим двигуном у ролі генератора електроенергії і електромотором для руху, і обидва мали з’явитись на ринку у 2010 році. Рішення суду було на користь Fisker Coachbuild і Tesla була змушена заплатити 1,14 мільйони доларів судових витрат, які понесла фірма Фіскера.

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Зрештою, седан Fisker Karma, з’явився на ринку у 2011 році у вигляді гібрида, тоді як компанія Tesla затрималась з дебютом до наступного року, аби перетворити Model S на чистий електрокар. Фіскеру вдалось випустити близько 2000 машин і протриматись усього два роки, перш ніж конвеєр зупинили, а виробник оголосив себе банкрутом. У 2014 році Fisker Automotive була викуплена китайським концерном Wanxiang Group Corporation, і змінила назву на Karma Automotive. А Генрік зберіг за собою авторські права на бренд Fisker і у 2016 році заснував нову автобудівельну компанію під назвою Fisker Inc. Саме про неї і мова.



Фото: Fisker EMotion EV / Fisker Inc

Минулого року Fisker Inc випустила концепт EMotion EV, підозріло схожий на Tesla Model 3, а днями поширила у ЗМІ тізер електричного кросовера – якраз після прем’єри Tesla Model Y. Збіг? Можливо.

Безіменному поки що кросоверу обіцяно батарейний блок ємністю у 80 кВт*год, котрий забезпечить запас ходу до 480 км. Це для базової комплектації, мають бути й інші, “далекобійні” та двомоторні з повним приводом і ураганною динамікою. При цьому стартовий цінник на електричний кросовер має бути менше $40 000. Ринковий дебют моделі запланований на другу половину 2021 року.

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